Диетологи рассказали о калорийности свёклы

Свекла – это продукт, который помимо отменного вкуса, обладает массой полезных свойств, распространяющихся как на отдельные системы и органы, так и на весь организм в целом.

Свекла имеет много полезных свойств, которые полезны для пищеварения. В какой бы форме он ни был приготовлен, это чудесное свойство сохраняется. Но способ приготовления пищи влияет на калорийность продукта. Рассмотрим, сколько калорий в свекле, приготовленные по-разному.

Калорийность сырой свеклы меньше, чем у сырого картофеля - около 40 калорий на 100 г продукта.

Разнообразная обработка свеклы добавляет к ней калорийность. Отварная свекла будет иметь немного больше калорий - около 46 калорий.

Паровая свекла не сильно отличается от калорийности от варки. Калорийность составляет чуть более 40 калорий.