Лысенков раскрыл секрет популярности картины Вампиры средней полосы

Актер Алексей Лысенков объяснил, почему фильм "Вампиры средней полосы" так популярен в РФ.

Звезда сцены и экрана Дмитрий Лысенков объяснил, почему сериал "Вампиры средней полосы" пришелся по душе современному зрителю, о чем сообщает издание "Газета.ру".

Артист утверждает, что создатели фильма творили над проектом с "большой любовью и тщательностью".

Лысенков отметил, что в "Вампирах средней полосы" присутствует оригинальная идея, заключающаяся в том, что сказка европейского средневековья перенесена в реалии современной средней полосы РФ. Здесь присутствует простор для юмора.