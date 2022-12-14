Путин сделал прививку от гриппа из-за роста заболеваемости в России

Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа по совету российских медиков в связи с неблагонадёжной эпидемиологической обстановкой в стране.

В среду Владимир Путин провёл рабочую встречу с лидером Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщив, её что 12 декабря он сделал прививку от гриппа, получив соответствующую рекомендацию от врачей. Вместе с тем Попова отметила, что текущая эпидобстановка в России не является благонадёжной из-за роста заболеваемости ОРВИ в государстве.

Сам Путин утверждает, что сотрудники Министерства здравоохранения РФ должны интенсифицировать кампанию по вакцинации местного населения от вируса гриппа.