Путин сделал прививку от гриппа из-за роста заболеваемости в России
Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа по совету российских медиков в связи с неблагонадёжной эпидемиологической обстановкой в стране.
В среду Владимир Путин провёл рабочую встречу с лидером Роспотребнадзора Анной Поповой, сообщив, её что 12 декабря он сделал прививку от гриппа, получив соответствующую рекомендацию от врачей. Вместе с тем Попова отметила, что текущая эпидобстановка в России не является благонадёжной из-за роста заболеваемости ОРВИ в государстве.
Сам Путин утверждает, что сотрудники Министерства здравоохранения РФ должны интенсифицировать кампанию по вакцинации местного населения от вируса гриппа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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