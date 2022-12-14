Яблоки и огурцы заменяют лучшие косметические средства против морщин

Женщины со всего мира стремятся оставаться молодыми и красивыми, ради этих целей они идут на многие жертвы и готовы приобретать все косметические средства, навязываемые рекламой.

Оказалось, что секрет сохранения молодости может находится дома и на него не нужно тратить большое количество средств. Ученые считают, что если женщина не забывает питаться свежими овощами и фруктами, то после 50 лет у нее будет меньше возрастных морщин, чем у тех, кто забывает о правильном питании.

А вот на мужчин большое любое количество фруктов и овощей никак не влияет, не отражается на возрастных морщинах. Но это не значит, что следует пренебрегать полезными продуктами.

Исследование показывает, что фрукты и овощи могут быть хорошей и доступной альтернативой противовозрастным кремам и лосьонам для женщин, так почему бы не воспользоваться этим? Свежие фрукты и овощи наполняют организм влагой, дарят много витаминов и микроэлементов.

Каждый день съедайте по несколько свежих фруктов, делайте салаты из овощей, создавайте свои авторские смузи, комбинируйте фреши.