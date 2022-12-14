Пискарёв: в 2022 году зарегистрирована 21 диверсия, в прошлом – всего одна
Василий Пискарёв заявил, что в текущем году на территории России зарегистрирована 21 диверсия, в прошлом – всего одна.
14 декабря председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв, со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ, сообщил о резком росте в 2022 году числа диверсий, совершённых на территории Российской Федерации.
Пискарёв заявил, что в 2022 году зафиксирована 21 диверсия, в то время как в прошлом – одна, что свидетельствует о необходимости принятия жестких законодательных мер реагирования для борьбы с диверсионно-разведывательными группами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Эльза
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