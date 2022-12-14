Гладков обнародовал новые фото строительства засечной черты в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что посетил местно возведения оборонительных сооружений на границе региона с Украиной.

Вечером 14 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где рассказал, что совместно с сотрудниками Министерства обороны России посетил место, где стоится белгородская засечная черта. Свой пост Гладков сопроводил соответствующими фотографиями, на которых видно, что строители успели установить часть защитных конструкций.

По словам Вячеслава Гладкова, темпы строительства засечной черты на границе Белгородской области соответствуют намеченному плану, однако сроки завершения данного мероприятия пока не раскрываются.