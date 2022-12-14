Полезные свойства лимона и его влияние на организм

Этот тропический фрукт чрезвычайно богат витамином С и является одним из главных природных его источников.

В лимоне содержится аскорбиновая кислота, калий, магний, кальций и масса витаминов. Он обладает бактерицидным и антисептическим свойством, облегчает выработку белых кровяных клеток, укрепляет иммунитет, способствует детоксикации, борется с высоким кровяным давлением и ревматизмом, положительно влияет на желудок, печень и поджелудочную железу.

Лимон улучшает пищеварение, стимулирует выработку желчи и снижает изжогу. Этот цитрусовый плод является природным мочегонным средством. Кроме того, долька лимона или вода с лимонным соком избавит от неприятного запаха и привкуса во рту.

Этот фрукт – отличный антиоксидант, который благодаря высокому содержанию аскорбинки помогает в выведении свободных радикалов и замедлении старения. Употребление лимонов помогает восполнить дефицит энергии, насытить его полезными веществами и избавиться от вредного холестерина.

Лимоны благоприятно сказываются на состоянии верхних слоев эпидермиса и волос. Эфирное масло, полученное из плодов, используется в лечении акне и угревой сыпи, способствует заживлению при термических ожогах и различных нарушениях целостности кожи. Сок лимона обладает косметическим эффектом, помогая отбелить кожу и омолодить ее.