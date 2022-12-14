Песков: присоединение Одессы и Чернигова к РФ произойдёт по желанию людей
2022-12-14 17:22
Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Чернигов и Одесса станут частью России.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что включение Одесской и Черниговской областей Украины в регулярный состав России технически возможно, однако это может произойти только в случае, если население данных регионов выскажут соответствующее волеизъявление на референдуме.
При этом Песков подчеркнул, что ключевой задачей российской спецоперации является защита жителей Донецкой и Луганской Народных республик.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эльза
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