Песков: присоединение Одессы и Чернигова к РФ произойдёт по желанию людей

Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Чернигов и Одесса станут частью России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что включение Одесской и Черниговской областей Украины в регулярный состав России технически возможно, однако это может произойти только в случае, если население данных регионов выскажут соответствующее волеизъявление на референдуме.

При этом Песков подчеркнул, что ключевой задачей российской спецоперации является защита жителей Донецкой и Луганской Народных республик.