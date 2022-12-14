Популярные продукты для здоровых десен и зубов

Зубы и десны обычно не получают такой большой заботы, какой они заслуживают.

Мы часто игнорируем их, забывая, что они важны для тела, как и любой другой орган. Хорошо, что мы регулярно следуем гигиене полости рта, но этого недостаточно? Конечно, нет, потому что уход за полостью рта - это всего лишь один аспект нашего стоматологического здоровья.

Для поддержания здоровья зубов необходимы чистка, чистка зубов и чистка зубов, но их недостаточно. Вам нужно понять, что могут быть другие способы, с помощью которых ваше стоматологическое здоровье может пострадать. Не есть правильные продукты, возможно, одна из основных причин проблем с зубами, которые мы обычно встречаем в нашей жизни.

Наши зубы и десны нуждаются в регулярной заботе и питании, чтобы оставаться сильными и энергичными. Им также нужны питательные вещества для поддержания и роста так же, как и другие части тела. Продукты питания играют важную роль, помогая нам поддерживать здоровье зубов.

Еда имеет огромную роль в нашем стоматологическом здоровье, в том числе

Продукты питают наши зубы и десны

Они обогащают организм минералами, витаминами и элементами, необходимыми для поддержания здоровья зубов

На производство слюны во рту влияет их

Вредные частицы, бактерии и бляшки смываются продуктами питания

Ваши зубы и десны получают силу, долговечность и отсутствие болезней с правильными продуктами

Как и любая другая часть тела, ваши зубы и десны нуждаются в питательных веществах, чтобы быть здоровыми и безболезненными. Если они не поставляются регулярно, то отсутствие этих питательных веществ может привести к ухудшению состояния здоровья зубов, что приведет к различным заболеваниям и кариесу.

Вот некоторые из основных питательных веществ, необходимых для стоматологического здоровья

Продукты, богатые кальцием и фосфором, важны для обогащения организма ключевыми минералами, чтобы сохранить здоровые и сильные зубы

Жесткие, хрустящие продукты, содержащие воду, помогают в производстве слюны во рту, а также помогают в чистке и чистке поверхностей зубов

Продукты, богатые витамином, необходимы в организме, так как они лучше помогают абсорбировать кальций и удерживают зубы сильнее

Продукты, богатые витамином С, рекомендуются стоматологами для предотвращения заболеваний десен или заболеваний пародонта

Продукты, богатые антиоксидантами, также полезны для того, чтобы уберечь вас от заболеваний десен, отбив бактерии

Продукты, содержащие пробиотики, хороши, поскольку они стимулируют здоровые десны, уменьшая зубную налет

Популярные продукты для здоровых зубов и десен:

Вы должны есть только полезные продукты для ваших зубов и десен. Они легко доступны, и вы можете регулярно их есть, чтобы поддерживать свое стоматологическое здоровье.

Вот некоторые из популярных продуктов для вашего стоматологического здоровья

Сыр:

Сыр богат кальцием и увеличивает выработку слюны во рту. Они помогают сохранить здоровье зубов, удерживая бактерии.

Молоко:

Молоко обогащено ключевыми элементами и минералами, включая кальций. Он удерживает кислотный уровень низко в моли и считается хорошим в борьбе с распадом зубов.

Зеленые овощи:

Зеленые овощи хороши для зубов и десен, так как они являются богатым источником ключевых минералов и витаминов.

Рыба:

Вы должны регулярно есть рыбу и держать зубы здоровыми. В конце концов, рыбы богаты минералами и основными витаминами, включая витамин D.

Мясо:

Мясо помогает вашим зубам так же, как рыбы. Они являются богатым источником основных питательных веществ и полезных ископаемых, которые полезны для вашего здоровья зубов.

орешки:

У дружественной к зубам диеты должны быть орехи, особенно миндальные, чтобы сохранить риск заражения бактериями и спастись от кариеса.

апельсины:

Вы должны есть апельсины, не беспокоясь о количестве цитрусовых, так как это не наименьшее количество лимонной, но также содержит все полезные ископаемые.

Йогурт:

Регулярное употребление йогурта означает обогащение организма добродетелями кальция и пробиотиков и удержание себя от рисков полостей, заболеваний десен и неприятного запаха изо рта.

морковь:

Морковь содержит некоторые из основных витаминов и минералов, которые очень полезны для поддержания здоровых и сильных зубов.