BFMTV: в офисе партии Макрона «Возрождение» прошли обыски по делу о McKinsey

Телеканал BFMTV сообщил о старте обысков в офисе политической фракции президента Франции Эммануэля Макрона.

14 декабря французский телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу МВД страны сообщил, что в главном офисе партии Эммануэля Макрона "Возрождение" и штабе местной компании McKinsey прошли крупные обыски. По данным BFMTV, оперативно-розыскные мероприятия связаны с тем, что полиция Франции подозревает Макрона в получении финансирования от американских фирм в ходе предвыборной кампании.

В свою очередь партия "Возрождение" обнародовала пресс-релиз, в котором отмечает, что Эммануэль Макрон готов предоставить полицейским любые сведения и намерен сотрудничать.