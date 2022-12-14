Агутин выпустил необычный клип, порадовав поклонников к Новому году

Певец Леонид Агутин сделал поклонникам подарок к Новому году, выпустив соместную композицию с молодым исполнителем Сашей Ли под названием "Последний трек".

Исполнитель Леонид Агутин выпустил новую композицию в несвойственной для себя манере.

Именитый артист поддерживает молодых исполнителей и данную песню он записал с менее известным коллегой Сашей Ли.

Называется работа "Последний трек", на которую снят один классический клип и второй с полным погружением на 360 градусов.