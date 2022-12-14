Агутин выпустил необычный клип, порадовав поклонников к Новому году
2022-12-14 17:33
Певец Леонид Агутин сделал поклонникам подарок к Новому году, выпустив соместную композицию с молодым исполнителем Сашей Ли под названием "Последний трек".
Исполнитель Леонид Агутин выпустил новую композицию в несвойственной для себя манере.
Именитый артист поддерживает молодых исполнителей и данную песню он записал с менее известным коллегой Сашей Ли.
Называется работа "Последний трек", на которую снят один классический клип и второй с полным погружением на 360 градусов.
Опубликовано: Наталья Гончарова