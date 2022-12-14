Час расплаты: Ксению Собчак вызвали в суд

Телеведущая не рассчиталась с фирмой за установку в ее новом доме на Рублевке трех каминов. Компания заявила иск более чем в 3 миллиона рублей.

Как выяснили журналисты КП, телеведущая, похоже, не расплатилась за новый загородный дом на Рублёвке. Компания по установке каминов через суд потребовала с Ксении Собчак более 3 миллионов рублей.

По данным пресс-службы Хамовнического суда Москвы, иск подала ИП Елена Лякишева. Она сообщила, что в марте 2020-го года фирма заключила договор с Собчак на установку 3 каминов: в гостиной, спальне и камина-гриль на веранде. Тот, что в спальне, отличается особыми изысками: подъемным механизмом, декором из стекла и узорами из натурального камня.

Телеведущая внесла предоплату, но, приняв работу, остаток не отдала. Тогда, добавив пени за просрочку, компания обратилась в суд. В итоге общая сумма долга составила 3 млн 30 тысяч рублей. Дата первого заседания суда еще не назначена.

Для Собчак, которая как супруга худрука столичного театра ежегодно декларирует доход свыше 200 миллионов рублей, это деньги небольшие. Но, если ведущая не расплатится по своей воле, а суд займет сторону обделённой компании, долг может обернуться серьезными неприятностями.

Сама Ксения Собчак заявила СМИ, что об иске в 3 миллиона рублей ничего не знает.