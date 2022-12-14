Владимир Рогов заявил, что российские военные пресекли попытку атаки украинской мотопехоты в Запорожской области.

14 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил информационному агентству «РИА Новости» о том, что рота мотопехоты Вооружённых сил Украины предприняла провальную попытку атаки на северо-восточном участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Рогов утверждает, что российские военнослужащие успешно пресекли попытку атаки украинской мотопехоты, уничтожив три бронированные машины, три внедорожника и порядка пятидесяти единиц личного состава ВСУ.