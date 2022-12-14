При проектировании отопительной системы следует учитывать расположение приборов, котла и проект дымохода

Для первоначальных расчетов проекта отопления, если вы решили поэкспериментировать самостоятельно, вам потребуется план дома, лист бумаги с карандашом и калькулятор.

Для удобства подсчетов составьте таблицу, куда вы бы смогли вносить все требуемые данные. После этого внимательно посмотрите на план вашего дома, где вы планируете расположить котел, радиаторные группы, стояки, как будет расположен трубопровод? В вопросе географии отопительных приборов многое зависит от местоположения помещений относительно друг друга, а мощность оборудования необходимая для эффективного теплообеспечения от ветровой нагрузки на дом (о чем также стоит запросить данные).

Помимо этого придется озаботиться выбором котла (напольный, настенный), определиться с его мощностью, изучить достоинства и недостатки различных видов труб в зависимости от материала, из которого они изготовлены (стальные, медные или из современного пластика и металлопластика) и дополнительно составить проект дымохода.

Это далеко не полный список оборудования (есть еще запорно-регулировочная арматура, расширительные баки и контролирующая автоматика), тоже входящий в расчеты и позволяющий в первую очередь предварительно оценить финансовые затраты, которые вы понесете в ходе монтажа отопительного контура.