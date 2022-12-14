«Женщина» стала словом года по версии словаря Dictionary.com

Онлайн-словарь Dictionary.com признал слово "женщина" словом уходящего года.

Вечером среды американский интернет-словарь Dictionary.com сообщил, что администрация ресурса провела ряд социологических исследований, выяснив, что слова "женщина" является словом 2022 года. По мнению представителей Dictionary, данное слово является одним из древнейших, однако из-за леволиберальных веяний Запада оно осмыслялось по-новому весь год.

Также в Dictionary.com отметили, что в 2022 году множество ключевых постов в правительственных структурах по всему миру занимались именно женщинами.