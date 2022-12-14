Концерты Меладзе в Новосибирске, запланированные на весну 2023, отменили без объяснения причин

Валерий Меладзе не выступит в Новосибирске этой весной. Выступления артиста отменены без объяснения причин.

Весенние концерты известного исполнителя Валерия Меладзе в Новосибирске, которые уже подлежали переносу, решили отменить совсем и без объяснения причин.

Выступления музыканта были перенесены почти на год - с мая 2022 на апрель 2023 года.

Билеты продавались до 7 декабря, а после зрителям пришла рассылка, где сообщалось об отмене культурного мероприятия.

Организаторы концерта пообещали, что средства за билеты поступят на карты, с которых совершалась оплата в течение месяца.