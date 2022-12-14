«Женщина» стало словом года по версии американского онлайн-словаря Dictionary

Составители американского онлайн-словаря Dictionary признали словом 2022 года «женщина», являющееся одним из самых древних в английском языке.так

14 декабря составители американского онлайн-словаря Dictionary на официальном веб-сайте сообщили о том, что словом этого года стало «женщина» (woman), так как «2022 год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир».

Отмечается, что число запросов слова «женщина» резко возрастало несколько раз в 2022 году, в частности, после смерти Елизаветы II и утверждение судьей Верховного суда США первой в истории афроамериканки Кетанджи Браун Джексон.