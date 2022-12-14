Politico: США следят за направляемой Киеву помощью через блокчейн и приложения

Журналисты Politico раскрыли методы слежки Вашингтона за направляемой Украине военной и финансовой помощью.

В среду вечером журнал Politico со ссылкой на секретный документ Госдепартамента США сообщил, что сотрудники Пентагона осуществляют слежку за передаваемой Украине военной и денежной помощью, используя блокчейн-технологии и мобильные приложения.

По данным Politico, с помощью видеозаписей и фотоснимков, сделанных украинцами в различных мессенджерах, Вашингтон может отследить серийные номера некоторых типов передаваемых Киеву вооружений и средств транспорта.

В Politico отметили, что блокчейн-платформы используются Соединёнными Штатами для наблюдения за передаваемыми правительству Украине денежными средствами в криптовалюте.