Зеленский провёл телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провёл телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

14 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем по вопросу формулы мира и Global Peace Formula Summit, а также развития Черноморской зерновой инициативы.

Помимо прочего, Зеленский призвал Гутерриша в кратчайшие сроки направить экспертов Организации Объединённых Наций на объекты энергетической системы Украины.