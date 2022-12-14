Ульянов: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может вскоре посетить Москву
2022-12-14 19:02
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву во второй половине декабря.
14 декабря постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал возможный визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Москву.
Ульянов уточнил, что рабочий визит Гросси в столицу России может состояться «либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате».
Опубликовано: Диана Мудреченко