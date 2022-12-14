Мэра Стамбула Имамоглу приговорили к тюремному сроку за оскорбление ЦИК

Турецкий суд приговорил к 2 годам и 7 месяцам тюрьмы мэра Стамбула Экрема Имамоглу за оскорбление ЦИК.

В среду, 14 декабря 2022 года, турецкий телеканал Haberturk сообщил о том, что избранный в 2019 на пост мэра Стамбула Экрема Имамоглу решением суда приговорён приговорён к 2 годам 7 месяцам лишения свободы за оскорбление представителей Центризбиркома Турецкой Республики.

Помимо прочего, суд лишил Имамоглу, представляющего главную оппозиционную в Турции Республиканскую народную партию, права заниматься политической деятельностью на 5 лет в качестве дополнительного наказания.