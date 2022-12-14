Rustavi 2: неизвестный ограбил отделение «Банка Грузии» в центре Тбилиси
2022-12-14 19:24
Телеканал Rustavi 2 сообщил об ограблении грузинского банка в Тбилиси неизвестным.
Вечером 14 декабря журналисты грузинского телеканала Rustavi 2 экстренно сообщили, что в Тбилиси на улице Пекина произошло ограбление отделения "Банка Грузии". По данным репортёров, в филиал банка вернулся неизвестный, который был одет в маску и имел при себе оружие, которым угрожал сотрудникам заведения.
В Rustavi 2 отметили, что сразу же после ограбления неизвестный успешно скрылся с места событий, в настоящий момент его разыскивает грузинская полиция.
Опубликовано: Ткачёв Андрей