WSJ: США введут санкции против главы «Норникеля» Потанина

Издание Wall Street Journal сообщило о намерениях Вашингтона ввести персональные санкции против российского предпринимателя Владимира Потанина.

В среду американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что 15 декабря Соединённые Штаты активируют персональные санкции против главы российской компании "Норникель" Владимира Потанина. В WSJ отметили, что при этом ограничительные меры в отношении Потанина не затронут сам "Норникель".

При этом репортёры Wall Street Journal передают, что новые антироссийские санкции могут быть направлены против работы "Росбанка" и "Интерроса".