Ульянов: создать трибунал по Украине может только Совет Безопасности ООН

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов сообщил, что создать трибунал по Украине может только Совет Безопасности ООН, а не Генассамблея.

14 декабря постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в пресс-релизе прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о создании международного трибунала по Украине.

Ульянов с уверенностью заявил о том, что создать трибунал по Украине может только Совет Безопасности Организации Объединённых Наций, а если «оппоненты» России попробуют действовать через генеральную ассамблею ООН, то такое решение «будет носить нелегитимный и ничтожный в юридическом плане характер».