Засоры, разгерметизация и завоздушивание: как ремонтировать отопительную систему

Ремонт отопления это всегда комплекс мер, предполагающих наличие у производящего ремонт специальных знаний, которые позволяют найти оптимальное решение проблемы с наименьшими потерями.

При возникновении проблем с отопительным контуром в виде завоздушивания, засоров и нарушения целостности мы рекомендуем обращаться за профессиональной помощью.

При завоздушивании, необходимо произвести обратное – развоздушивание. Для этого нужно простучать молотком радиаторы и трубы, чтобы определить местоположение пробки и понизить температуру поступающего теплоносителя. Если же причина образования воздушных пробок перегиб труб, не исключена установка дополнительного воздухосборного оборудования.

Нарушение целостности системы – серьезнейшая проблема. Здесь в зависимости от причины ремонт может быть разным: от более плотного завинчивания болтов, смены прокладок до замены труб и оборудования, если разгерметизация произошла из-за трещины или коррозии.

Что же касается прочистки засора, то он может производиться как гибкой проволокой и ершиком (после предварительного отключения и отсоединения проблемного участка трубы), так и в более легких случаях посредством промывания проточной водой. Для этого к трубе нужно подвести шланги, один из которых будет связан со смесителем. Другой выход нужно опустить в раковину.