Депутат Госдумы Нилов заявил, что сироты в Киеве мечтают о ракетах на Новый год

Российский депутат Олег Нилов пошутил о том, что украинский мальчик-сирота из Киева мечтает о ракетах на Новый год.

14 декабря представитель партии "Справедливая Россия" Олег Нилов поучаствовал в мероприятии по оказанию помощи детям-сиротам, где была расположена новогодняя ёлка, увешанная записками от детей с просьбами о подарках. Взяв одну из записок в руки, Нилов сообщил, что она написана неким мальчиком Вовой из Киева, который мечтает о ракетах.

Олег Нилов пообещал, что киевский Вова обязательно получит ракеты на Новый год, однако сразу же оговорился, что его слова являются шуткой.