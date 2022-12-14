Каноническая УПЦ требует удалить выпуск шоу «Квартал-95» за богохульство

Пресс-служба Украинской православной церкви выступила с требованием об удалении одного из выпуска шоу "Квартал-95".

Вечером среды Каноническая Украинская православная церковь обнародовала пресс-релиз, в котором потребовала удалить выпуск интернет-шоу "Квартал-95", вышедший в эфир 7 декабря. В УПЦ отмечают, что данный выпуск содержит в себе богохульные шутки, направленные на осквернение традиционных православных ценностей.

Примечательно, что одним из бывший совладельцев "Квартала-95" является Владимир Зеленский, который в настоящий момент занимает должность президента Украины.