Трамп записал видео в образе супергероя, анонсировав «важное» объявление

Экс-президент США Дональд Трамп обнародовал своё видеообращение к американцам, где он облачён в костюм супергероя.

Вечером среды бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал новую запись в собственной социальной сети Social Truth, где обратился к американским гражданам, будучи одет в костюм супергероя. В послании Трамп сообщает, что в настоящий момент США остро нуждаются в супергероях и смогут их получить в ближайшее время.

Также Дональд Трамп утверждает, что намерен сделать "важное" объявление 15 декабря, повторно обратившись к гражданам собственной страны.