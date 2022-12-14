Белый дом: США считают невозможным завершение конфликта в Украине до конца года

В Белом доме сообщили, что Вашингтон не верит в возможность завершения боевых действий на территории Украины до конца года.

В среду вечером пресс-служба Белого дома сообщила, что официальные представители правительства Соединённых Штатов и команда Джозефа Байдена не считают, что вооружённый конфликт на территории украинского государства может завершиться до 2023 года, ввиду чего только Владимир Зеленский в состоянии принять решение о старте нового раунда переговоров с Россией.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков также заявил, что российские войска не будут выведены из Украины до конца года. Также Песков подчёркивают, что Киев и Москва не будут объявлять перемирие на новогодние праздники.