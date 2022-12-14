Кирби: Белый дом не подтверждает готовность США передать ЗРК Patriot Киеву

Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать данные о намерениях Вашингтона передать Украине ракетный комплекс Patriot.

Вечером 14 декабря советник Байдена по нацбезопасности Джон Кирби выступил на брифинге в Белом доме, где публично заявил, что он не в состоянии подтвердить появившуюся в СМИ информацию о желании Пентагона передать Украине собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot в целях их использования Киевом в качестве систем противовоздушной обороны.

Примечательно, что ранее в тот же день газета The Washington Post сообщила о способности Джо Байдена подписать документ о передачи ЗРК Patriot Киеву после ознакомления с докладом Пентагона.