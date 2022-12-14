Саакашвили прервал голодовку после просьбы депутатов Европарламента

Михаил Саакашвили принял решение прекратить начатую в политических мотивах голодовку, получив письмо от евродепутатов.

В среду стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в одной из грузинских тюрем, в очередной раз объявил голодовку с требованием своего немедленного освобождения. По данным репортёров местного телеканала "Пирвели", голодовка Саакашвили продлилась лишь несколько часов, после чего он прекратил её добровольно.

Адвокат бывшего грузинского президента Шалва Хачапуридзе утверждает, что решение Михаила Саакашвили о прекращении голодовки было принято им после получения письма от членов Европарламента с соответствующей просьбой.