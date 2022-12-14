Небензя: из-за расширения НАТО Европа оказалась на грани конфронтации

Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что Европа оказалась на грани опасной конфронтации из-за стремления НАТО к расширению.

По его словам, в Альянсе игнорируют принцип неделимости безопасности. Он также отметил, что конфронтация в Европе может распространиться на весь мир.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс намерен расширить нелетальную помощь Украине.

В следующем году в состав НАТО могут войти Финляндия и Швеция, аналогичную заявку подала и Украина.