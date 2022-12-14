Греция предлагает Польше объединиться и вместе требовать репараций от Германии

Глава партии «Греция – другой путь», бывший депутат Европарламента Нотис Мариас предложил создать альянс с Польшей, чтобы вместе добиваться репараций от Германии.

Речь идет о репарациях за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такой выплаты уже давно требуют от ФРГ польские власти.

Мариас напомнил о резне в Калаврите, устроенной оккупационными войсками Германии в 1943 году.

Он отметил, что Греция намерена требовать от ФРГ выплаты возмещения за действия нацистов в те времена.