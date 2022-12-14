Европарламент и Совет ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово
2022-12-14 21:14
Европарламент опубликовал официальное заявление о предварительном согласовании безвизового режима для Косово, в том числе Советом ЕС.
Сообщается, что безвиз распространяется на краткосрочные поездки в рамках Шенгенской зоны.
Теперь это решение предстоит согласовать всем государствам Евросоюза.
Ранее президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на вступление непризнанной республики в Евросоюз.
Опубликовано: Светлана Репина