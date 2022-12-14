Европарламент и Совет ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово

Европарламент опубликовал официальное заявление о предварительном согласовании безвизового режима для Косово, в том числе Советом ЕС.

Сообщается, что безвиз распространяется на краткосрочные поездки в рамках Шенгенской зоны.

Теперь это решение предстоит согласовать всем государствам Евросоюза.

Ранее президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на вступление непризнанной республики в Евросоюз.