Богомаз: система ПВО сбила ракеты ВСУ в небе над городом Клинцы Брянской области
2022-12-14 21:16
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что система ПВО успешно сбила ракеты ВСУ в небе над городом Клинцы.
14 декабря губернатор Брянской области России Александр Богомаз в официальном Telegram-канале, со ссылкой на местные оперативные службы, сообщил о том, что российская система противовоздушной обороны сработала над городом Клинцы.
Богомаз уточнил, что благодаря действиям служащих российской армии все ракеты, выпущенные бойцами Вооружённых сил Украины, были сбиты в небе над административным центром Клинцовского района.
Опубликовано: Диана Мудреченко