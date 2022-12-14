Богомаз: система ПВО сбила ракеты ВСУ в небе над городом Клинцы Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что система ПВО успешно сбила ракеты ВСУ в небе над городом Клинцы.

14 декабря губернатор Брянской области России Александр Богомаз в официальном Telegram-канале, со ссылкой на местные оперативные службы, сообщил о том, что российская система противовоздушной обороны сработала над городом Клинцы.

Богомаз уточнил, что благодаря действиям служащих российской армии все ракеты, выпущенные бойцами Вооружённых сил Украины, были сбиты в небе над административным центром Клинцовского района.