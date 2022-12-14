Кулеба: в случае ядерного удара по Киеву не все успеют спрятаться в убежищах

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что не всё население Киева сумеет укрыться в бомбоубежищах в случае ядерного удара по украинской столице.

14 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично заявил, что в случае, если Министерство обороны России примет решение об ядерной бомбардировке Киеве, не все жители украинской столицы смогут попасть в укрытия. По словам Кулебы, в бомбоубежищах Киева не хватит мест для всех жителей города.

При этом Дмитрий Кулеба подчеркнул, что двери бомбоубежищ в Киеве закроются за пять минут до возможного ядерного взрыва с целью защитить находящихся в укрытиях.