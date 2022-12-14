Зеленский призвал главу МОК Томаса Баха не допускать российских спортсменов к соревнованиям

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МОК Томаса Баха не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

14 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем видеообращении сообщил о состоявшемся телефонным разговоре с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

В ходе телефонного разговора Зеленский призвал Баха не допускать представляющих Россию спортсменов к участию в международных соревнования даже под нейтральным флагом, однако пресс-служба МОК на данный момент не выступила с официальным заявление по данному вопросу.