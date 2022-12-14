В США создали коммерческую систему защиты частных объектов от беспилотников
2022-12-14 22:36
Американская оборонная компания EdgesourceX создала систему защиты от беспилотников, предназначенную для коммерческого использования.
В нее входят устройства, которые блокируют съемку частных зданий с дронов. Использовать такую систему можно на объектах, где необходимо сохранение конфиденциальности.
Система включает два модуля. Один из них контролирует перемещение дронов в воздухе, другой считывает информацию о БПЛА и позволяет перехватывать управление устройством.
В компании считают, что такие системы будут востребованы для защиты не только коммерческих объектов, но и жилых домов.
Опубликовано: Светлана Репина