В США создали коммерческую систему защиты частных объектов от беспилотников

Американская оборонная компания EdgesourceX создала систему защиты от беспилотников, предназначенную для коммерческого использования.

В нее входят устройства, которые блокируют съемку частных зданий с дронов. Использовать такую систему можно на объектах, где необходимо сохранение конфиденциальности.

Система включает два модуля. Один из них контролирует перемещение дронов в воздухе, другой считывает информацию о БПЛА и позволяет перехватывать управление устройством.

В компании считают, что такие системы будут востребованы для защиты не только коммерческих объектов, но и жилых домов.