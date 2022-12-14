В Кембриджском словаре изменили значение слова «мужчина»

В Кембриджском словаре английского языка появилось расширенное определение слова «мужчина».

Теперь это слово означает взрослого человека, который считает себя мужчиной, даже если при рождении он был другого пола.

Ранее словом 2022 года по версии авторов словаря Уэбстера было признано понятие «газлайтинг».

Оно означает манипуляции психологического характера, которые вводят человека в заблуждение и заставляют сомневаться в правильности своего мнения и адекватности восприятия действительности.