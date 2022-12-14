В отелях Турции вводят новый налог, отдых подорожает

Ассоциация туроператоров России сообщает, что введение дополнительного налога на проживание в турецких отелях приведет к удорожанию отдыха.

В АТОР напоминают, что с 1 января 2023 года будет взиматься налог в 2% на проживание в гостевых домах, гостиницах, пансионах, мотелях.

Налог распространяется также на термальные и горнолыжные курорты, кемпинги апарт-отели и любые другие объекты, предназначенные для проживания туристов.

В ассоциации отмечают, что отельеры будут включать налог в стоимость проживания, поэтому отдых обойдется дороже.