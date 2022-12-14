США объявят об очередном пакете военной помощи Украине на этой неделе
2022-12-14 23:38
На этой неделе администрация президента США планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Об этом рассказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Точных сроков предоставления помощи и ее объемов она не объявила.
Ранее Украина получила от Европейской комиссии транш на 500 млн евро из 5 млрд евро макрофинансовой поддержки.
Эти средства передаются украинской стороне в качестве кредита на льготных условиях.
Опубликовано: Светлана Репина