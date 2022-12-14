США объявят об очередном пакете военной помощи Украине на этой неделе

На этой неделе администрация президента США планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом рассказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Точных сроков предоставления помощи и ее объемов она не объявила.

Ранее Украина получила от Европейской комиссии транш на 500 млн евро из 5 млрд евро макрофинансовой поддержки.

Эти средства передаются украинской стороне в качестве кредита на льготных условиях.