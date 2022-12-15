Старовойт: системы ПВО армии России сработали в небе над Курской областью

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны в воздушном пространстве региона.

В ночь на четверг курский губернатор Роман Старовойт опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня вечером российские системы противовоздушной обороны экстренно сработали в небе над Курским районом, перехватив неизвестный летающий объект. При этом Старовойт подчеркнул, что после работы ПВО недалеко от Курска пострадавших нет.

Отечественные и зарубежные СМИ распространили ряд видеозаписей, на которых видно, как системы ПВО России перехватывают движущийся над Курском объект. Одна из камер видеонаблюдения на жилом доме зафиксировала громкий звук взрыва, однако его визуальные объекты не попали на видео.