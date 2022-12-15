Россия договаривается об обслуживании карт «Мир» в Венесуэле

В Венесуэле планируют обслуживать карты «Мир». Такую информацию озвучил Александр Новак, вице-премьер РФ.

По его словам, работа с национальным банком Венесуэлы по интеграции российской платежной системы уже идет.

Ранее управление США по контролю за иностранными активами разрешило банкам Казахстана обслуживать физлиц по платежным картам «Мир».

До этого обслуживание таких карточек было прекращено в Турции, Армении, Вьетнаме и Кыргызстане.