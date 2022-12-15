Команда Франции победила Марокко на Чемпионате мира по футболу со счётом 2:0

Сборная Франции стала финалистом Чемпионата мира по футболу, одолев команду Марокко 15 декабря.

В ночь четверга в Дохе прошёл футбольный матч за право выхода в финал Чемпионата мира, в котором встретились команды Франции и Марокко. По итогам игры французы одержали уверенную победу, дважды поразив ворота марроканцев. Авторство голов принадлежит Эрнандесу и Коло Муани.

В соответствии с установленным регламентом сборная Франции вышла в финал состязания, где сразится с командой Аргентины, ранее одержавшей победу на Хорватией.