Старовойт: над Курским районом сработала ПВО

Роман Старовойт, губернатор Курской области, сообщил в своем Telegram-канале, что над территорией Курского района сработала ПВО.

По его словам, после срабатывания противовоздушной обороны нет разрушений и пострадавших.

Ранее в Курской области опровергли сообщения о намерении местных властей ввести военное положение.

Пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина призвала принимать к сведению только официальную информацию.