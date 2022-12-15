Старовойт: над Курским районом сработала ПВО
2022-12-15 00:24
Роман Старовойт, губернатор Курской области, сообщил в своем Telegram-канале, что над территорией Курского района сработала ПВО.
По его словам, после срабатывания противовоздушной обороны нет разрушений и пострадавших.
Ранее в Курской области опровергли сообщения о намерении местных властей ввести военное положение.
Пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина призвала принимать к сведению только официальную информацию.
Опубликовано: Светлана Репина