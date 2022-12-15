Байден обратился к пустоте с призывом не прыгать во время выступления
2022-12-15 00:28
Джо Байден прервал свою речь перед избирателями, обратившись к пустому месту с просьбой не мешать ходу мероприятия.
15 декабря американский президент Джозеф Байден выступил перед сторонниками демократической партии Соединённых Штатов. В присутствии журналистов и телекамер Байден внезапно прервал свою речь, повернувшись к слушателям спиной.
Отвернувшись от избирателей, Джо Байден попросил кого-то не прыгать, после чего развернулся на сто восемьдесят градусов и продолжил говорить с публикой.
Примечательно, что на опубликованных репортёрами видно, что за спиной Байдена в момент его обращения никого не находилось, ввиду чего складывается впечатление, что американский лидер общался с кем-то несуществующим в реальности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей