Spectator: выплата репараций не поможет Польше и Германии решить проблему
2022-12-15 00:29
Издание Spectator опубликовало материал, в котором говорится о взаимоотношениях Польши и Германии.
Автор статьи утверждает, что выплата репараций не поможет решить проблему. Если присмотреться, то практически каждая страна мира должна компенсировать ущерб соседним государствам.
В статье отмечается, что аналогичных выплат от Германии могли бы потребовать Франция, Греция, Нидерланды, Бельгия и Великобритания.
По мнению польских властей, Германия должна выплатить стране 1,3-1,5 трлн долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Опубликовано: Светлана Репина