Spectator: выплата репараций не поможет Польше и Германии решить проблему

Издание Spectator опубликовало материал, в котором говорится о взаимоотношениях Польши и Германии.

Автор статьи утверждает, что выплата репараций не поможет решить проблему. Если присмотреться, то практически каждая страна мира должна компенсировать ущерб соседним государствам.

В статье отмечается, что аналогичных выплат от Германии могли бы потребовать Франция, Греция, Нидерланды, Бельгия и Великобритания.

По мнению польских властей, Германия должна выплатить стране 1,3-1,5 трлн долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.