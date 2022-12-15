Небензя: Запад подталкивает Европу к опасной конфронтации с Россией

Постпред России при ООН Дмитрий Небензя утверждает, что западные лидеры подталкивают страны европейского континента к противостоянию с РФ.

15 декабря постоянный представитель РФ при Организации объединённых наций Василий Небензя публично заявил, что государства коллективного Запада пытаются навязать европейским странам идею о доминации блока НАТО, тем самым подталкивая Европейский союз к конфронтации с Россией в регионе.

По мнению Небензи, подобная ситуация является опасной, поскольку в случае военного столкновения России и Европы может "полыхнуть" весь мир.