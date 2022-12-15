Страны ООН согласны с необходимостью реформирования Совета безопасности
2022-12-15 00:44
Большинство стран ООН признают, что Совет безопасности организации нуждается в реформировании.
Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, это связано с изменением геополитических реалий.
Гутерриш считает, что отдельным государствам и региональным группам стран необходимо наладить совместную работу, чтобы решить этот вопрос.
Он пообещал поддержку этих действий от всей организации и от себя лично.
Опубликовано: Светлана Репина