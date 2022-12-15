«Роскосмос» установит станцию ГЛОНАСС в Венесуэле

Дочерняя компания «Роскосмоса» НПК «Системы прецизионного приборостроения» планирует установить в Венесуэле наземную станцию ГЛОНАСС.

Соответствующий контракт был заключен по время заседания межправительственной комиссии двух стран по торговому и экономическому сотрудничеству.

Ранее в Центральном НИИ машиностроения сообщили о создании программного обеспечения для двукратного повышения точности ГЛОНАСС.

Кроме того, в НПП «Радиосвязь» разработали новые модели наземных станций данной системы.